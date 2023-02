Xi Jinping deverá reunir-se com Putin na Rússia

O Presidente chinês deverá encontrar-se com Vladimir Putin, em Moscovo, nos próximos meses, avança esta terça-feira o Wall Street Journal.

O encontro na capital russa deverá realizar-se em abril ou maio. De acordo com as fontes do jornal norte-americano, o encontro de Xi com Putin fará parte de um esforço para negociações sobre a paz na Ucrânia e permitirá à China reiterar os apelos para que não sejam usadas armas nucleares.

Hoje, o principal diplomata da China esteve em Moscovo e garantiu que as relações entre os dois países são sólidas. Wang YI deverá encontrar-se amanhã com Sergey Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.