Exército russo intensifica investidas na região de Donetsk

A Ucrânia e os aliados dizem que as forças russas estão cada vez mais pressionadas para obterem vitórias no Donbass. A um dia do primeiro aniversário da invasão da Ucrânia, os combates intensificam-se sobretudo na província de Donetsk.

A poucos quilómetros da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, Chasiv Yar é ponto de passagem das tropas que vão e voltam da frente de batalha. Os combatem intensificam-se na linha da frente e não poupam as populações que se localizam nas proximidades

Em Vuledar, também na região de Donetsk, os bombardeamentos estão a aumentar. Os serviços de informação ocidentais acreditam que a par de Bakhmut, este seja outro grande objetivo das forças de Moscovo.

O comandante russo no local estará a ser pressionado para melhorar os resultados e avançar com novos ataques numa altura em que a ofensiva em larga escala completa um ano.

Forças russas queixam-se de falta de munições

Do lado russo há queixas de falta de meios e sinais de rutura. No início da semana, os mercenários do grupo Wagner acusaram o Ministério da Defesa de ser responsável pela morte de combatentes por não enviar munições para o Donbass.

O Governo negou e, esta quinta-feira, o líder do grupo admitiu que a situação parece estar afinal resolvida.

Russos confirmaram queda de caça

Durante esta manhã, o Ministério da Defesa russo confirmou a queda de um caça na região russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia.

A aeronave tinha terminado, pouco antes, uma missão de combate. A queda terá sido provocada por um problema técnico e o piloto morreu.