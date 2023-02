Putin coloca flores no Túmulo do Soldado Desconhecido para marcar Dia do Defensor da Pátria

Hoje é feriado nacional na Rússia, Dia do Defensor da Pátria. O Presidente russo liderou a cerimónia na Praça Vermelha com uma homenagem junto às paredes do Kremlin com a colocação de uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido.

Uma homenagem que se faz todos os anos mas que ganha novo simbolismo na véspera de a Rússia assinalar um ano de “operação especial” na Ucrânia onde estão milhares de soldados russos e de onde já terão regressado 200 mil mortos ou feridos, segundo estimativas do chefe do Estado-Maior do Exército norte-americano.