A petrolífera polaca Orlen informou este sábado que não está a receber petróleo russo através do oleoduto estratégico de Druzhba, a via principal de importação de Orlen, depois da suspensão, no ano passado, das importações de petróleo por mar.

"O abastecimento através do oleoduto de Druzhba para a Polónia foi interrompido a partir do lado russo", escreveu a petrolífera polaca num comunicado de imprensa enviado à AFP.

A suspensão surgiu um dia depois de a União Europeia ter aprovado um novo conjunto de sanções destinadas a atingir a economia russa e as empresas iranianas acusadas de apoiar a sua invasão da Ucrânia, que começou há um ano.

Num comunicado de imprensa, a Orlen assumiu estar "totalmente preparada" para esta situação e sublinhou que os envios para as refinarias estão garantidos pelo petróleo que chega pelo mar, pelo que não afetará o serviço que presta aos seus clientes polacos, segundo noticiou a televisão polaca TVN24.

Os fornecimentos russos correspondem aproximadamente a 10% do total de petróleo que a Orlen processa, desde o início de fevereiro deste ano, segundo destacou a própria petrolífera polaca, que lembrou que, em 2015, a Rússia contribuía praticamente com 100% do abastecimento.