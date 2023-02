As forças ucranianas divulgaram um vídeo de um ataque a tanques russos.

As imagens mostram um grupo de tanques e veículos blindados numa estrada perto da cidade de Vuhledar, a cerca de 150 quilómetros de Bakhmut. Alguns dos veículos explodem enquanto tentam avançar no terreno.

As forças russas estão a tentar cercar a cidade de Bakhmut, a única sob o domínio de Kiev no Donbass, mas ainda não conseguiram passar as forças ucranianas em Vuhledar.