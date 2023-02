Aeroporto de São Petersburgo suspendeu todos os voos por suspeita de "objeto não identificado"

Por volta das 11h00 (8h00 em Lisboa), o site de acompanhamento de voos FlightRadar24 não mostrava nenhuma aeronave civil no céu sobre São Petersburgo ou na região circundante de Leningrado.

Posteriormente mudou a declaração para dizer que o aeroporto está a funcionar normalmente, com voos atrasados até as 12h.

A administração da cidade de São Petersburgo disse que o Aeroporto Internacional de Pulkovo interrompeu as partidas e chegadas de voos até às 12h00, 9h00 em Lisboa.

As autoridades fecharam os céus sobre a segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, sem explicar o motivo, revela o independente Moscow Times.

A agência de notícias estatal TASS informou, citando uma fonte próxima à agência de aviação estatal Rosaviatsia, que o espaço aéreo num raio de 200 quilómetros ao redor de Pukovo foi fechado até as 13h20, 10h20 em Portugal.

Os voos em direção a São Petersburgo foram redirecionados para regressar à cidade de origem, segundo relatos.

Os canais no Telegram Baza e 112 informaram que oficiais de defesa aérea ativaram o sinal "Cover", que é usado quando aeronaves não identificadas e outros objetos são detetados no espaço aéreo.

O sinal ordena a aterragem ou retirada imediata de todas as aeronaves da área, com exceção das aeronaves utilizadas no combate aos infratores e em operações de busca e salvamento.

O sinal "Cover" foi cancelado pouco antes das 13h, informou a Baza, 112 e a agência de notícias estatal RIA Novosti.

O canal no Telegram Sirena informou que os caças russos Su-35 e MiG-31 foram despachados sobre o aeroporto de Pulkovo durante esse período.