Von der Leyen esteve na Alemanha e reforçou papel da Europa no apoio à Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia esteve este domingo na Alemanha, num encontro do Governo alemão liderado pelo chanceler Olaf Scholz. Ursula Von der Leyen fez questão de sublinhar o esforço conjunto dos países europeus no apoio à Ucrânia e face ao impacto da guerra.

"Uma boa amiga do Governo alemão"

Antes de partir para uma viagem pela América do Norte, que a levará aos Estados Unidos e à Casa Branca na sexta-feira, Ursula von der Leyen passou este domingo com Olaf Scholz, que a considera "uma boa amiga do Governo alemão".

O Governo da Alemanha, que se reúne durante dois dias, domingo e segunda-feira, numa espécie de conselho de ministros especial para discutir os desafios climáticos, a sociedade digital e a economia, recebeu a presidente da Comissão Europeia, trazendo para a agenda a geopolítica europeia no quadro da guerra na Ucrânia.

Von der Leyen tem concordado com Scholz num apoio à Ucrânia pelo tempo que for necessário.

Aumentam as expectativas sobre encontro de von der Leyen e Joe Biden

A cooperação entre a Europa e a América, as perspetivas sobre os preços da energia e de matérias primas, as relações com a China, mas também toda uma dimensão empresarial e económica no atual contexto de inflação fazem aumentar as expectativas desta ida da líder europeia à Casa Branca.