Guerra na Ucrânia: alerta de ataque aéreo em todo o país

As sirenes voltam a soar em todo o território ucraniano, esta segunda-feira, devido à ameaça de ataque aéreo. Kiev afirma que há um elevado risco de bombardeamentos russos durante o dia de hoje.

O ministro da Defesa russo visitou Mariupol. A informação sobre a deslocação de Sergei Shoigu à cidade ucraniana foi divulgada esta segunda-feira pelo Ministério da Defesa russo.

Imagens captadadas pelo OSINTdefender, um monitor de inteligência de código aberto, mostram o oficial do Kremlin a conversar com oficiais na cidade portuária do sudeste do país.