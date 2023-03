Ucrânia: o "anjo" de Bakhmut morre em ataque de tropas russas

De acordo com o El Mundo , a jovem de 29 anos foi morta por disparos das tropas russas perto de Bakhmut, onde trabalhava como paramédica na brigada Kholodny Yar.

A jovem Yana decidiu juntar-se ao exército ucraniano no início da invasão para ajudar como médica em Bakhmut, num centro onde os feridos são tratados.

Os pais de Yana recusaram receber ajuda financeira e pediram a quem quisesse para fazer uma doação ao exército ucraniano, em memória da filha.

Ainda que o valor estratégico de Bakhmut seja contestado, a cidade ganhou importância simbólica e tática, dadas as pesadas perdas sofridas por ambas as partes. É a batalha mais longa e mortífera desde que a ofensiva russa começou em fevereiro de 2022.

Nos últimos dias, o chefe do grupo paramilitar russo Wagner garante que as tropas tomaram parte de Bakhmut, o Presidente ucraniano assegura que as tropas ucranianas estão determinadas a defender a cidade.