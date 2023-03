Pró-russos da Transnístria acusam Kiev de tentativa de ataque terrorista

As autoridades da Transnístria, região separatista pró-russa da Moldávia, disseram esta quinta-feira que neutralizaram um ataque que atribuíram a Kiev contra altos responsáveis que não foram identificados.

Através de um comunicado, o Ministério da Segurança Pública da Transnístria declarou ter "neutralizado um ataque terrorista" que foi "preparado pelos serviços de segurança ucranianos contra altos responsáveis" da região separatista pró-russa.

Até ao momento foi impossível verificar as informações sobre o suposto ataque através de fontes independentes.

A Transnístria, região pró-russa disputada pelo governo de Chisinau, faz fronteira com o território ucraniano.

A Moldávia acusa a Rússia de planear um Golpe de Estado no país com a ajuda de cidadãos da Bielorrússia, Sérvia e Montenegro treinados por militares para levar a cabo ações violentas disfarçadas de protestos.

"O plano visa usar elementos subversivos com treino militar, vestidos à civil, para organizar ações violentas, ataques a algumas instituições do Estado e tomar reféns", afirmou a Presidente do país, Maia Sandu, numa mensagem divulgada em fevereiro.