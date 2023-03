China disponível para mediar negociações de paz na Ucrânia

O Presidente da China, Xi Jinping, deverá visitar a Rússia na próxima semana e, de acordo com a imprensa norte-americana, tem também planeado um encontro virtual com o chefe de estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Plano de paz para a Ucrânia

O documento de 12 pontos defende o respeito pela soberania nacional, mas não determina a retirada das tropas russas.



Contudo, foi recebido com ceticismo pelos países ocidentais, mas não abalou a disponibilidade da China para intermediar eventuais negociações de paz.

No encerramento do maior evento politico da China, defendeu que a reunificação com Taiwan é essencial para revitalizar o país. Prometeu ainda modernizar as forças armadas e converter o país numa muralha de aço.



Xi Jinping está no poder desde 2012. Na passada sexta-feira foi pela terceira vez nomeado chefe de estado sem nenhum voto contra dos quase 3 mil delegados que compõem a assembleia popular nacional.