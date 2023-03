A resposta russa ao envio de caças MiG-29 à Ucrânia

Depois de meses de pressão, por parte de Kiev, a Ucrânia deverá receber os primeiros aviões de combate vindos da Polónia, nas próximas semanas.

O primeiro-ministro polaco prevê que a entrega dos primeiros aviões de combate à Ucrânia seja de quatro a seis semanas. A Polónia tem sido um dos maiores aliados da Ucrânia em relação à persuasão aos parceiros ocidentais quanto à entrega de armamento mais pesado para o país.

Os caça MiG-29 podem ajudar Kiev a ganhar balanço e assegurar vantagem sobre as forças russas, sobretudo para garantir uma melhor proteção do espaço aéreo, constantemente invadido pelos mísseis russos. Os ataques em larga escala têm atingido todo o território ucraniano e com indícios que irá continuar.

Rússia vai duplicar produção de mísseis

O ministro da defesa russo, Serguei Choigu, pediu esta terça-feira que a produção de mísseis duplicasse. Estas declarações surgem na mesma altura em que Putin garante que a economia do país não quebra face às sanções impostas pelo ocidente.

"Agora, a tarefa é só uma, aumentar a produtividade. E com isto, repito, é preciso duplicar este material que produzem e que tanta falta faz", pediu Serguei Choigu



"Aumentámos em muito a nossa soberania económica. Afinal, com que contava o nosso inimigo? Que colapsássemos em duas, três semanas ou num mês. Era com isso que estavam a contar", refere Putin

Moscovo critica, ainda, o ocidente por não fazer o suficiente para remover os obstáculos às exportações agrícolas e de fertilizantes russos.

O acordo que permite a exportação de cereais dos portos ucranianos está a dias de terminar e está neste momento a ser renegociado um novo acordo.

Kremlin pede 60 dias, enquanto Ucrânia insiste no dobro

A renegociação está a ser difícil, pois não há entendimento em relação à duração da extensão do acordo. O Kremlin pede 60 dias, enquanto as autoridades ucranianas insistem no dobro.

A Ucrânia, as Nações Unidas e a Turquia acordaram com Moscovo em 17 de novembro de 2022, em Istambul, estender a "iniciativa para o transporte seguro de produtos agrícolas através do Mar Negro" por um período de mais 120 dias.