Movimentos russos no Mar Negro após incidente com drone dos EUA

Os Estados Unidos divulgaram esta quinta-feira imagens do que diz ser um avião russo a despejar combustível por cima de um drone de vigilância da Força Aérea norte-americana e a danificar a hélice do aparelho que sobrevoava o Mar Negro.

A Ucrânia disse esta quinta-feira que registou uma "atividade atípica" da Rússia no Mar Negro, que coincide com os esforços para recuperar os restos do drone norte-americano contra o qual embateu um caça russo.

A porta-voz do Comando Sul da Ucrânia, Nataliya Humenyuk, destacou que os movimentos russos estão relacionados com a preparação de um novo ataque com mísseis russos contra a Ucrânia e com "os recentes acontecimentos com o drone norte-americano", noticiou a agência ucraniana Unian.

Nataliya Humenyuk detalhou que atualmente existem "muitas unidades da frota auxiliar" e 20 navios russos no Mar Negro, dos quais quatro são porta-mísseis e "um está submerso".

A estação de televisão norte-americana ABC referiu que navios russos chegaram na passada quarta-feira ao local onde o drone MQ-9 Reaper da Força Aérea dos EUA afundou no dia anterior e que os russos terão recolhido "peças" do aparelho aéreo não tripulado.

A presidência russa (Kremlin) não quis comentar hoje se a Rússia vai tentar recuperar os restos do drone, depois do secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Pátrushev, ter assegurado na quarta-feira passada esses esforços.

O drone afundou-se

Segundo os EUA, o drone fragmentou-se em vários pedaços e afundou-se entre os 1.200 e 1.500 metros de profundidade, tendo sido tomadas providências para garantir que o aparelho não continha informações sigilosas.

A profundidade a que estão os restos do drone é muito maior que os 108 metros a que estava o submarino nuclear russo Kursk, que afundou em 2000 e foi recuperado até à superfície, um ano depois, com a ajuda do Ocidente.

O trecho do vídeo divulgado pelo Pentágono não mostra o que aconteceu antes ou depois do alegado confronto e despejo de combustível em cima do drone.

A Rússia garantiu que os seus aviões de guerra não atingiram o drone e afirmou que o veículo aéreo não tripulado caiu depois de fazer uma manobra sobre o mar.