Projeto Amarelo/Azul ajuda ucranianas empreendedoras a criar novos projetos em Portugal

São cada vez mais os ucranianos que procuraram refugio em Portugal. Muitas mulheres destacam-se agora como empreendedoras, e tentam refazer a vida com a criação de novos projetos e negócios. No espaço da Comissão Europeia em Lisboa, decorreu este sábado uma sessão de mentoria da Ukrainian Hub, que faz parte do Projecto Amarelo/Azul, patrocinado pela SIC Esperança.

O dia começou com conselhos de um representante da banca e, durante a tarde, foram dadas mais informações às empreendedoras ucranianas – desde pedir Financiamento aos Fundos Europeus, para Pequenas e Médias Empresas.

Vieram de vários pontos do país e, para a parte prática, foram divididas em grupos, por áreas de interesse e de negócio. Asya, por exemplo, cinto negro de Taekwondo, quer abrir um Estúdio de Artes Marciais só para mulheres.

O projeto Amarelo/Azul tem as cores da esperança, num programa de empreendedorismo destinado a refugiadas ucranianas em Portugal. É implementado pela Ucrainian Hub que, já antes da Guerra, desenvolvia projetos de empreendedorismo na Ucrânia.

Novos patrocinadores e mentores que queiram apadrinhar a criação de novos negócios são bem-vindos. Para este programa – que vai já na oitava edição – houve mais de 100 inscrições, mas apenas se puderam aceitar 40 mulheres.

Dia 15 de abril haverá novo encontro para se saber que projetos terão luz verde para avançar.

A SIC Esperança, enquanto parceira, ajuda estas mulheres adquiram as ferramentas necessárias para se tornarem autónomas, financeiramente independentes e realizadas, em diversas áreas de gestão de negócios.