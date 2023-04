Guerra na Ucrânia: ataque em Zaporíjia mata homem e filha de 11 anos

Após 31 crianças terem sido resgatadas da Rússia pela organização humanitária “Save Ukraine”, esta madrugada duas pessoas morreram num ataque a Zaporijia.

Esta é apenas uma parte da destruição causada pelo mais recente ataque russo em Zaporíjia. Após 410 dias de invasão russa, dois mísseis atingiram um prédio no sudeste da cidade ucraniana, durante a noite, e fizeram 2 mortos: um homem com 50 anos e a filha com 11.

Segundo o serviço de emergência do país, também uma mulher foi retirada dos destroços. Foi identificada como a esposa e a mãe das vítimas. da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia.

Já as notícias do resgate de 31 crianças ucranianas chegam boas novidades: com apenas 13 anos, Dasha e a irmã gémea, naturais de Kherson, reencontram a mãe.

A organização humanitária "Save Ukraine" descreveu o resgate como uma longa operação. A Ucrânia estima que cerca de 20 mil crianças tenham sido levadas pela Rússia desde o início da invasão ao país, naquilo a que Kiev chama de "deportações ilegais".

Moscovo nega os sequestros e fala em transporte por questões de segurança.