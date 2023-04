Ucrânia admite estar a perder terreno em Bakhmut e repete apelo aos aliados

A televisão estatal russa divulgou imagens das forças russas captadas em território ucraniano, perto de Bakhmut, no mesmo dia em que o Ministério da Defesa garantiu que as forças de Moscovo estão a lutar pelo controlo da parte ocidental da cidade.

A Ucrânia admite que tem perdido algum terreno na cidade, mas garante que a situação está controlada e confirma que o país continua a preparar ativamente novas brigadas e unidades para o terreno.

Tanto o secretário-geral da NATO, como o secretário da Defesa dos EUA estão confiantes de que a Ucrânia tem o que é preciso para começar a contraofensiva e recuperar território. Kiev agradece o apoio dos aliados, mas continua a pedir armamento para conseguir conter as forças russas, sobretudo no leste e sul do país.

"Certamente estamos a repetir-nos, mas precisamos de caças para reforçar o nosso sistema de defesa aéreo (...). Neste momento, a nossa necessidade principal é ter sistemas de defesa aéreos e terrestres”, afirmou o ministro ucraniano Oleksii Reznikov.

Horas depois desta declaração, seis tanques Leopard 2A4 deixavam o porto espanhol de Santander, num navio que levará o equipamento militar primeiro para a Polónia e depois para a Ucrânia.

Também nas próximas semanas deverão chegar à Alemanha os 31 tanques Abrams enviados para pelos EUA, que acreditam que os veículos vão marcar a diferença no terreno e podem mudar o curso da guerra.