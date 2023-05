Zelensky em Roma para pedir mais apoios e para encontro com o Papa

O Presidente da Ucrânia está em Roma onde vai encontrar-se com o Papa e com os mais altos representantes italianos à espera de mais apoios. No terreno, a Rússia garante ter sob controlo a situação em Bakhmut e desmente avanços ucranianos no terreno.



Chegou a meio da manhã a Roma num avião italiano e com a agenda mantida em segredo por razões de segurança. Só pouco tempo antes de Zelensky aterrar em Itália é que o Vaticano confirmou o encontro com o Papa, o primeiro desde o início da guerra.

Depois de ser recebido no aeroporto pelo ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, Zelensky seguiu para o encontro com o Presidente italiano, Sérgio Matarella. Também já reuniu com a primeira-ministra, Giorgia Meloni.

Horas antes de voar para Itália, Zelensky dirigiu-se aos ucranianos, como faz diariamente, para dizer que o exército russo está a começar a ceder.

Os serviços secretos do Reino Unido asseguram que a Ucrânia conseguiu recuperar pelo menos 1 quilómetro de território, em Bakhmut, que será terreno importante numa zona estratégica.

O Ministério de Defesa russo recusa esta versão, afirma que a situação naquela zona está sob controlo e que está a haver um reposicionamento para zonas mais favoráveis.