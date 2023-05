Zelensky parte para Paris ainda este domingo

O Presidente ucraniano Zelensky é esperado em Paris no final da tarde de domingo, depois de suas visitas a Roma no sábado e à Alemanha no domingo, informa a AFP.

Segundo o jornal Le Figaro, Zelensky será recebido no aeroporto Vílizy-Villacoublay pela primeira-ministra francesa Elisabeth Borne e pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna.

Esta é a segunda visita do chefe de Estado ucraniano a Paris desde o início da ofensiva russa ao seu país em fevereiro de 2022.

Emmanuel Macron já o tinha recebido no dia 8 de fevereiro no Eliseu, ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz.