"Ficaram dois minutos a falar": duas mulheres morrem após ataque russo em Vovchansk

Nos últimos dias, os dois lados da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia têm-se sucedido combates. Moscovo e Kiev relatam ataques mútuos com várias baixas entre a população civil, nas regiões de Kharkiv e Belgorod.

A pouco mais de uma dezena de quilómetros da fronteira com a Rússia, Vovchansk foi uma das aldeias ucranianas de Kharkiv que mais sofreu com os ataque russos dos últimos dias lançados a curta distância.

Por todas as aldeias são visíveis as marcas dos ataques. Vários pontos da localidade estão ainda em chamas testemunhadas pelas equipas de repórteres da agência Reuters presentes no local.

O mercado local terá sido também atingido pelos ataques lançados do outro lado da fronteira, onde a Rússia denuncia atividades de sabotagem por parte de grupos militantes. Em estado de prontidão total, em Vovchansk, estão várias unidades do exército ucraniano.

Do outro lado da fronteira, na região de Belgorod, sucedem-se imagens partilhadas por grupos de militares em aparentes incursões em território russo, aglumas reivindicadas por militantes que se assumem como russos contra as políticas do Kremlin.