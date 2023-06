Acordo de cereais: Rússia aumenta "intensidade das exigências", China pressiona

Ana Evans, professora de Filosofia Política na Universidade Católica, explica que a Rússia tem aumentado as exigências nas negociações sobre o acordo de exportação de cereais do Mar Negro e destaca a pressão da China. As negociações vão ser retomadas esta sexta-feira, num encontro que vai decorrer em Genebra, na Suíça.

"A Rússia tem sido muito assertiva. Tem aproveitado todas as alturas de negociação de extensões do acordo para aumentar a intensidade das suas exigências", afirma.

Na Edição da Manhã da SIC Notícias, a professora de Filosofia Política esclarece um dos "pontos centrais" do acordo - a circulação de amónia:

"Do lado russo o acordo previa que fosse restaurada a circulação de amónia através de uma conduta que vem de uma cidade russa, que tem 2500 quilómetros, a maior do mundo e que vai até aos portos do Mar Negro".

A conduta deixou de funcionar quando a Rússia invadiu a Ucrânia, aponta, mas mantém, uma "quantidade muito grande" de amónia.

Na segunda-feira houve uma explosão na conduta em causa. A Rússia acusa a Ucrânia da autoria do ataque, refere a especialista.

Na SIC Notícias, Ana Evans salienta ainda a pressão da China no acordo de cereais, uma vez que "26% dos cereais exportados vão para a China e Turquia".

Para as negociações, "esperamos tensão, mas que no final a Rússia acabe por ceder porque também tem pressão do lado c