Guterres "preocupado" com ameaças da Rússia sobre acordo dos cereais

As Nações Unidas (ONU) estão preocupadas com a possibilidade de a Rússia abandonar o acordo dos cereais do Mar Negro. Moscovo ameaçou não o renovar o acordo em julho, caso não sejam levantadas as sanções que a impedem de exportar alimentos e fertilizantes.

“Estou preocupado e estamos a trabalhar arduamente para garantir que seja possível manter a Iniciativa do Mar Negro e, ao mesmo tempo, continuarmos o nosso trabalho para facilitar as exportações russas”, disse António Guterres, secretário-geral da ONU.

O responsável pela organização avança ainda que irá ser elaborado um relatório sobre o assunto.