Guerra Rússia-Ucrânia

Ucrânia garante que travou avanço russo em pelo menos duas áreas do Donbass

No Donbass, o governo ucraniano garante que travou avanços inimigos em Kupiansk e Lyman. Afiança que a contra ofensiva no leste e sul decorre conforme o previsto e lentamente, porque está ainda no início.