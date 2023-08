Zelensky agradece aos militares pela coragem e pelos resultados na contraofensiva

O Presidente da Ucrânia visitou militares na frente de combate na região de Donetsk. Esteve com as brigadas envolvidas na ofensiva em Soledar, uma cidade sob controlo russo a norte de Bakhmut.

"Visitei (…) batalhões que estão a efetuar missões de combate na região de Donetsk e debatemos com o comandante problemas com que os soldados se confrontaram, assim como propostas para os resolver", declarou Zelensky na plataforma digital Telegram.

O chefe de Estado fez acompanhar as suas mensagens de vídeos em que se pode vê-lo apertar a mão de soldados pertencentes a diversas unidades e a conversar com eles em locais não-identificáveis.

A Ucrânia reivindicou hoje pequenos avanços no âmbito da sua contraofensiva iniciada há mais de dois meses para libertar o conjunto dos territórios ocupados pela Rússia.

Na cidade de Bakhmut, no leste do país, são agora as tropas de Moscovo que estão à defesa, depois de a terem tomado em