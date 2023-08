Zelensky confirma "mortos e feridos" em ataque russo a Chernihiv

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que há mortos e feridos no ataque da Rússia contra Chernihiv, no norte da Ucrânia. Zelensky está na Suécia para se reunir com o primeiro-ministro. “Um míssil russo atingiu o centro da cidade na nossa Chernihiv. Uma praça, a universidade politécnica, um teatro. Um sábado normal que a Rússia transformou num dia de dor e perda. Há mortos, há feridos”, escreveu Zelensky nas redes sociais.

Pelo menos 5 mortos e 37 feridos, avança ministro do Interior O bombardeamento russo matou pelo menos 5 pessoas no sábado e feriu 37, segundo um balanço inicial comunicado pelo ministro do Interior, Igor Klymenko. "Cinco pessoas morreram. Trinta e sete pessoas ficaram feridas, incluindo 11 crianças. Todos estão a receber tratamento médico", disse o ministro no Telegram.

A informação do ataque tinha sido avançada hoje de manhã pelo governador da região de Chernihiv, Vyacheslav Chaus, no Telegram, afirmando que um míssil balístico tinha atingido a cidade e apelou às pessoas para se manterem abrigadas.

Ucrânia afirma ter destruído 15 drones de fabrico iraniano lançados pela Rússia Esta manhã as forças armadas ucranianas anunciaram hoje a destruição de "15 drones russos" durante a última noite, sublinhando que a Rússia terá usado 17 drones explosivos Shahed, de fabrico iraniano, num ataque aéreo. Sem explicar o que aconteceu aos restantes dois drones russos, o exército ucraniano referiu através da aplicação Telegram que os ataques "foram lançados a partir da região de Kursk" e que as defesas antiaéreas foram ativadas "nas regiões norte e centro, bem como no oeste" do país.