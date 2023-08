Ataque a Chernihiv: Illya, de 10 anos, ainda não sabe que o pai morreu

O ataque deste sábado a Chernihiv causou sete mortos e vários feridos, incluindo crianças. A correspondente da SIC, Iryna Shev, esteve no hospital pediátrico, onde conheceu Illya, um menino que foi hospitalizado e que perdeu o pai no ataque.

O pai de Illya não resistiu aos ferimentos provocados pelo ataque russo. Seguia com o filho no carro, no centro da cidade, no momento do impacto.

Illya ainda não sabe sobre a morte do pai e, à SIC, a mãe conta que quando está com o filho tenta conter as lágrimas. Mas Illya não é filho único, tem mais três irmãos pequenos.

“Isto é muito assustador. O facto de ser inesperado é uma coisa, mas era um dia de folga, era um dia de celebração, as pessoas vinham da igreja. (...) E atacar o centro da cidade é simplesmente… não é um ato humano”, conta Svetlana, amiga de família que está a acompanhar Illya no hospital.

O ataque levou 19 pessoas a este hospital pediátrico de Chernihiv. Cinco crianças foram operadas de urgência. Uma sexta, Sofia, uma menina de seis anos, acabou por morrer.

O hospital não assistia a nada assim desde os primeiros meses da invasão em larga escala.