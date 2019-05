Lembra-se quando a princesa Diana apresentou Harry ao mundo?

Há 35 anos, não havia redes sociais e a internet não era de todo aquilo que é hoje, mas não foi por isso que o nascimento de um bebé real teve menos atenção.

No dia 15 de setembro de 1984, jornais e emissoras de todo o mundo noticiaram a chegada de Henry Charles Albert David, o segundo filho da princesa Diana com o príncipe Charles.

AP

Agora foi a vez do príncipe Harry, depois de a mulher, a ex-atriz norte-americana Meghan Markle, dar à luz na segunda-feira.

A princesa Diana deu entrada no Hospital de St. Mary, em Londres, a 15 de setembro de 1984, às 7:30. Foi recebida naquele domingo pelo mesmo ginecologista que tinha assistido ao parto do primeiro filho, William.

Harry nasceu com 3,1kg e foi fotografado pela primeira vez ao colo da mãe, à saída do hospital.

Até ao momento, ainda não há confirmação de onde Meghan Markle deu à luz, com a imprensa internacional a colocar as hipóteses de ter sido em casa ou num hospital privado.

No entanto, sabe-se que o bebé real nasceu no dia 6 de maio às 05:26 com 3,260kg. E diferente do pai, Archie foi fotografado pela primeira vez não à saída da maternidade, mas sim em Windsor, numa rápida apresentação do bebé ao mundo.



AP/Lusa

AP/Lusa

AP/Lusa

Em 1984, jornais e emissoras nacionais e internacionais relataram os vários momentos que marcaram o nascimento de Harry. Na altura, ninguém sabia que, 35 anos depois, os nascimentos dos bisnetos da rainha Isabel fariam sucesso nas redes sociais e seriam saudados com milhões de publicações e memes.

A infância do príncipe que foi pai

No dia em que o príncipe Harry se tornou pai, fizemos uma viagem pela sua infância. Desde os anos 80, em férias com a mãe, até aos anos 90, em brincadeiras com o pai, o príncipe Carlos, e com o irmão, o príncipe William.



A história de Harry e Meghan

Archie é o fruto de uma relação que começou por ser vista como improvável.