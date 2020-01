No Reino Unido, continuam as ondas de choque causadas pelo anúncio do afastamento dos duques de Sussex. A rainha Isabel II quer o problema resolvido rapidamente e, por isso, já começaram as reuniões entre as equipas dos príncipes Carlos e William e a dos duques de Sussex.

Esta sexta-feira, Meghan Markle regressou ao Canadá para estar com o filho de oito meses. A imprensa britânica diz que viagem já estava marcada.