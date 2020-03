Missa via Internet

"Algumas pessoas acordam às quatro da manhã, na Califórnia, para estarem presentes nestas eucaristias". Diz o José Júlio Rocha, padre, natural da Fonte do Bastardo, na Ilha Terceira, enquanto se paramenta para dar início a mais uma celebração através do Facebook. O pequeno tripé com o seu telemóvel na ponta, está preparado para que todos os Domingos, desde que começou a pandemia originada pelo coronavírus, o Padre Júlio possa ficar mais perto dos fiéis.

A exígua sala do Seminário de Angra do Heroísmo, que costuma ser usada apenas para reflexão, é agora, uma capela que faz chegar a palavra de Deus a todo o mundo. Nela o Padre Júlio costuma ter como companhia apenas um acólito, neste dia, foi o Jorge Sousa, seminarista, natural de São Miguel, para onde não pode agora voltar devido às restrições aos voos entre as ilhas dos Açores. Este jovem dividiu-se entre as leituras do livro sagrado e o Facebook, para assegurar que a emissão em direto acontecesse sem falhas.

Os fiéis chegam a ser cerca de setecentos, todos ligados ao Júlio, a cada Domingo, através da sua conta de Facebook. Não sendo o meio ideal para celebrar a missa, é o único possível, para já. E se a pandemia apartou as pessoas, estas "celebrações virtuais" como lhe chama, apesar da ausência física, permitem-lhe juntar centenas à volta de um telemóvel. Muitas mais do que seria possível albergar na pequena igreja do Porto Martins, onde é pároco, e de onde diz ter saudades de estar.

"Vocês não imaginam as saudades que eu tenho de tanta gente, tanta gente." Conhecido por todos na ilha como um homem de afetos, usa agora o toque de cotovelo para emular o abraço com que gosta de cumprimentar quem passa. O Padre Júlio raramente aperta a mão. Abraça.

"É nestes momentos, os mais difíceis, que a gente percebe o que é verdadeiramente importante." refere este padre na homilia do primeiro domingo de horário de Verão. Agradeceu aos profissionais de saúde, e a todos os que cuidam de quem precisa, "Eles são as mãos, os pés, o rosto; o coração de Jesus." Todos os Domingos, enquanto o vírus quiser, hão de ecoar pela internet as palavras: esperança, milagre e fé. Valores transmitidos ao vivo, para que todos saibam que, "depois de cada inverno há sempre a primavera."