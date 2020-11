O Sporting venceu este domingo o Tondela por 4-0, numa partida a contar para a 6.ª jornada da I Liga, e assume a liderança do campeonato à condição, ficando com mais um ponto que o Benfica, que joga esta segunda-feira no estádio do Bessa.

O treinador do Tondela admitiu que a equipa não fez um bom jogo em Alvalade.

Já Rúben Amorim gostou da exibição dos leões e desvalorizou a liderança provisória do Sporting no campeonato.