O Sporting foi este sábado a Guimarães vencer o Vitória SC, por 4-0, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os golos da partida foram marcados por Nuno Santos (11'), Pedro Gonçalves (43' e 55') e Jovane Cabral (74').

Com esta vitória, os leões garantem a liderança do campeonato, com 19 pontos, a quatro do Benfica, que joga este domingo com o Sporting de Braga. O Vitória de Guimarães mantém-se na sétima posição.

