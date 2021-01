Jornada 13 arranca com Sporting à procura da 6.ª vitória consecutiva

A jornada 13 do campeonato arranca esta quinta-feira. O líder Sporting vai à Madeira defrontar o Nacional.

O Sporting vai entrar em campo na Choupana no comando do campeonato com quatro pontos de vantagem sobre FC Porto e Benfica.

A equipa de Rúben Amorim quer dar sequência aos últimos bons resultados para continuar com a concorrência à distância. Os “leões” não perdem há 14 jogos oficiais e vêm de cinco triunfos consecutivos.

O Nacional é o próximo obstáculo. O jogo está marcado para esta quinta-feira às 18:30.

Poucas horas depois será a vez do Braga, o 4.º classificado, entrar em campo com a receção ao Marítimo. Carlos Carvalhal tem problemas para formar o 11 devido aos casos de covid-19 no plantel.

Para sexta-feira estão agendados mais três encontros à mesma hora: Rio Ave-Portimonense jogam na Luz, Benfica-Tondela e Famalicão-FC Porto.

Jorge Jesus espera uma reação da equipa após a viagem turbulenta aos Açores que terminou com o empate frente ao Santa Clara.

Já os portistas não perdem há 14 jogos e procuram a nona vitória seguida.