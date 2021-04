O Sporting voltou a ceder terreno na I Liga portuguesa de futebol pelo segundo jogo consecutivo, ao empatar este domingo 1-1 na receção ao Famalicão, em encontro da 26.ª jornada da prova.

Apesar do resultado, Rúben Amorim igualou a marca de Laszlo Boloni, com 26 jogos sem perder no campeonato. Após a igualdade frente ao Famalicão, o treinador do Sporting disse que a equipa não está nervosa e lamentou a falta de eficácia.