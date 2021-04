Benfica perde com o Gil Vicente no Estádio da Luz

O Gil Vicente venceu este sábado o Benfica no Estádio da Luz por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Os ‘encarnados’ ficam a 12 pontos do Sporting e sofrem a quarta derrota no campeonato.

O primeiro golo da partida foi marcado por Leautey aos 35 minutos após uma boa jogada de ataque da "turma gilista". O jogador brasileiro bateu Helton Leite e colocou um ponto final na série de sete partidas sem sofrer golos do guarda-redes do Benfica.

Na segunda parte e com o Benfica a ‘apostar’ tudo na reviravolta, foi novamente o Gil Vicente a fazer o golo no Estádio da Luz. Aos 81 minutos, Laurency foi mais rápido do que a defesa "encarnada", entrou na grande área e apontou o segundo golo da partida.

O Benfica ainda conseguiu reduzir aos 87 minutos. Vítor Carvalho fez autogolo depois de numa jogada de ataque dos "encarnados", a bola ressaltar nas suas pernas e entrar na baliza "deserta".

Com esta derrota, o Benfica continua com 57 pontos, fica a 12 pontos do Sporting e a 3 do FC Porto, à condição, uma vez que os "dragões" defrontam no domingo o Nacional, na Madeira. Já o Sporting de Braga pode alcançar os mesmos pontos que os ‘encarnados’ se vencer o Rio Ave este sábado.

O Gil Vicente sobe ao 10.º lugar da classificação, com 31 pontos, mantendo-se afastado da "linha vermelha".