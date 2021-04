O Benfica venceu esta sexta-feira em casa do Tondela por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebo. Jorge Jesus ficou satisfeito com a vitória e já projetou o próximo jogo com o FC Porto. O treinador do Benfica ainda acredita no segundo lugar.

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, elogiou o jogo feito pelos encarnados na primeira parte.