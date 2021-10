Benfica está pronto para virar a página, diz Jorge Jesus

O Benfica joga este domingo em Vizela. Jorge Jesus antevê um encontro difícil, mas diz que o plantel está preparado para esquecer a goleada sofrida frente ao Bayern.

Em conferência de imprensa de antevisão, Jorge Jesus apoiou-se nos resultados dos últimos três jogos (uma vitória, após prolongamento, na Taça de Portugal, e derrotas no campeonato e na Liga dos Campeões) e frisou a importância do próximo desafio para inverter a tendência.

O Benfica vista o Vizela no domingo, em encontro da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 18:00, com arbitragem de Luís Godinho (Associação de Futebol de Évora).

A equipa orientada por Jorge Jesus procura defender a liderança do campeonato, que ficou com apenas um ponto de vantagem sobre Sporting e FC Porto, após a derrota (1-0) na ronda anterior, frente ao Portimonense, no Estádio da Luz.

O Vizela, 12.º classificado, não perde há seis jogos consecutivos, nos quais somou cinco empates em encontros da I Liga e uma vitória no domingo, frente ao Vitória de Setúbal, a contar para a Taça de Portugal.