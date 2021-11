Sporting vence o Paços de Ferreira por 2-0 no Estádio Capital do Móvel, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite voltar a igualar o FC Porto no comando da prova.

No final do jogo, o treinador do Paços de Ferreira explicou que é difícil travar Coates nos pontapés de canto. Rúben Amorim destacou a importância dos três pontos e da forma como o Sporting jogou.