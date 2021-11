Liga convoca direção e autoridades de saúde para reuniões após jogo entre Belenenses SAD e Benfica

A Liga Portugal convocou uma reunião de direção extraordinária para segunda-feira, depois do jogo entre a Belenenses SAD e o Benfica. Depois será divulgada uma nota oficial.

Em comunicado, a Liga informa que foi pedida uma reunião com "carácter de urgência" a autoridades de saúde, como a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e à Direção-Geral da Saúde. Nessas reuniões será esclarecido o "protocolo de contingência sanitária em vigor nas competições profissionais de futebol".

Jogo termina mais cedo por falta de jogadores

O Benfica foi para o intervalo a vencer 7-0. No regresso dos balneários, a B. SAD entrou apenas com 7 jogadores em campo, menos dois do que no início do jogo.

No entanto, jogou-se apenas um minuto no segundo tempo, uma vez que um jogador dos "azuis" deixou-se cair e o árbitro Manuel Mota terminou o encontro.

O jogo terminou aos 48 minutos, depois de os 'azuis', afetados por um surto de covid-19, terem ficado com apenas seis jogadores.