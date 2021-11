SC Braga vence Vizela em jogo da Primeira Liga

O Sporting de Braga regressou esta terça-feira às vitórias na I Liga de futebol, com um triunfo ‘caseiro’ por 4-1 frente ao Vizela, com ‘bis’ de Ricardo Horta, no encontro que encerrou a 12.ª jornada.

O avançado português inaugurou o marcador aos 27 minutos e ‘bisou’, de grande penalidade, no último minuto da primeira parte, com Raul Silva (57) e Abel Ruiz (90+3) a fazerem os outros golos dos bracarenses. Koffi marcou o golo de honra dos visitantes, aos 72.

O Sporting de Braga, que vinha de uma derrota pesada com o Benfica (6-1) na jornada anterior, soma agora 22 pontos e sobe ao quarto lugar da classificação liderada por FC Porto e Sporting, com 32, enquanto o Vizela, que ainda só tem um triunfo no campeonato, é 15.º, com 10.

Veja aqui o resumo da partida