FC Porto vence Portimonense e segura liderança do campeonato

O FC Porto isolou-se esta sexta-feira provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Portimonense, por 3-0, no jogo de abertura da 13.ª jornada.

Pedro Sá (45+3 minutos), na própria baliza, Vítor Ferreira (70) e Otávio (75) marcaram os golos dos 'dragões', que ainda não perderam nesta edição da I Liga e somaram a oitava vitória consecutiva.

1 / 11 LUÍS FORRA 2 / 11 LUÍS FORRA 3 / 11 LUIS FORRA 4 / 11 LUÍS FORRA 5 / 11 LUÍS FORRA 6 / 11 LUÍS FORRA 7 / 11 LUÍS FORRA 8 / 11 LUÍS FORRA 9 / 11 LUÍS FORRA 10 / 11 LUÍS FORRA 11 / 11 LUÍS FORRA

O FC Porto passou a somar 35 pontos, mais três do que o Sporting e quatro do que o Benfica, que se defrontam ainda hoje, enquanto o Portimonense mantém o sexto lugar, com 20.