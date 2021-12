Após a vitória por 1-3 do Sporting contra o Benfica, em pleno Estádio da Luz, o técnico dos leões, Rúben Amorim, e o treinador das águias, Jorge Jesus, fizeram a análise do encontro.

Rúben Amorim considera que o Sporting justificou a vitória no dérbi lisboeta.

Jorge Jesus admite que os leões tiveram mérito no triunfo e já só pensa no encontro com o Dínamo de Kiev para a Liga dos Campeões.

