Rúben Amorim focado apenas no jogo com o Portimonense

O treinador Rúben Amorim manteve esta terça-feira o foco exclusivo do Sporting em vencer o Portimonense, na 16.ª jornada da I Liga de futebol, um dia antes de um 'clássico' que pode definir mudanças no topo da classificação.

"O mais importante é o nosso jogo. Ganhando, mantemos a nossa posição. Fazemos as contas, mas temos de ganhar ao Portimonense. Vamos focar no nosso jogo e, depois, vamos ver o 'clássico'. No fim, um dos três cenários estará em cima da mesa, sabendo que ainda muita gente vai perder pontos", disse, na antevisão à receção aos algarvios.

Em conferência de imprensa no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o técnico 'leonino' reforçou que o que se passa nas outras equipas não é relevante para o Sporting, pois um triunfo frente ao Portimonense deixa a equipa melhor do que na jornada anterior."

O Sporting, segundo classificado, com 41 pontos, recebe o Portimonense, sexto, com 24, na quarta-feira, às 21:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.