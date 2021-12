Sporting vence Portimonense com hat trick de Paulinho e aguarda clássico na liderança

O Sporting venceu esta quarta-feira o Portimonense, por 3-2, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, num jogo a contar para a 16.ª jornada da I Liga.

Matheus Reis, jogador do Sporting, marcou um autogolo aos 21 minutos, colocando a equipa do Algarve à frente do marcador. O segundo golo do Portimonense foi marcado por Lucas Possignolo, já depois dos 90 minutos, no tempo de compensação.

Os golos do Sporting foram marcados na segunda parte por Paulinho, aos 65 minutos, aos 76 e fez o hat trick aos 83 minutos.

O Sporting sobre provisoriamente à liderança do campeonato, com três pontos de vantagem sobre o FC Porto e sete sobre o Benfica.

O FC Porto joga esta quinta-feira com o Benfica, no Estádio do Dragão, no Porto.

Esta é a 11.ª vitoria consecutiva da equipa de Rúben Amorim na competição.