FC Porto vence Vizela com golo no último minuto

O FC Porto venceu este domingo o Vizela numa partida com um único golo, autoria de Marcano, aos 90 minutos. Os dragões somam assim mais três pontos, igualando o Benfica e o Boavista na liderança da tabela.

Em Vizela, o defesa central espanhol marcou o único golo da partida no último minuto do tempo regulamentar, permitindo aos dragõeschegarem aos seis pontos antes de receberem o Sporting, que tem quatro.

Já o Vizela, que na primeira ronda venceu o Rio Ave, sofreu a primeira derrota e continua com três pontos.

No final do jogo, o treinador do Vizela diz que a equipa merecia outro resultado. Já Sérgio Conceição considera que a vitória do FC Porto foi justa.