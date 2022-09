O FC Porto empatou este sábado frente ao Estoril Praia, por 1-1, num jogo a contar para a 7.ª jornada da I Liga.

O primeiro golo da partida foi marcado por Tiago Gouveia aos 41 minutos. O empate surgiu já no tempo de compensação, com um penálti a favor do FC Porto convertido por Taremi aos 90+9 minutos.

A formação de Sérgio Conceição soma 16 pontos, igualando o Sporting de Braga, que só joga amanhã. O Estoril Praia fica em sexto lugar com 11 pontos.