Benfica empata com Vitória SC e não aproveita deslize do SC Braga

O Benfica empatou a zero com o Vitória SC, este sábado, num jogo a contar para a oitava jornada do campeonato da I Liga.

As águias tiveram poucas oportunidades de remate, com os vitorianas a causar muitas dificuldades. Com este resultado, o Vitória SC torna-se a primeira equipa a roubar pontos ao líder do campeonato.

Já na segunda parte, o árbitro tinha marcado grande penalidade a favor do Vitória SC, depois de mostrar cartão amarelo ao benfiquista Odysseas. Mas a decisão foi revertida depois de recorrer ao VAR. O cartão amarelo acabou por ser mostrado a Alisson Safira por ter simulado a queda.

Com este resultado, o Benfica diminui a distância do Sporting Braga – que perdeu esta sexta-feira contra o FC Porto. As águias somam 22 pontos, liderando a tabela do campeonato. Já o Vitória SC ocupa o nono lugar, com 11 pontos.