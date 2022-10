Sporting regressa às vitórias e sobe ao quarto lugar do campeonato

O Sporting venceu por 3-1, este sábado, o Casa Pia, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

Clayton, do Casa Pia, inaugurou o marcador aos 43 minutos. Já os golos da equipa de Alvalade foram feitos apenas na segunda parte do jogo, com Paulinho (aos 57 minutos), Nuno Santos (aos 59) e Pedro Gonçalves (penálti aos 65 minutos).

Com este resultado, o Sporting soma 19 pontos e sobe ao quarto lugar da I Liga.

A arbitragem foi de Hélder Malheiro.

O Sporting tinha apenas dois triunfos nos últimos seis jogos em todas as competições.

Para o campeonato, as duas equipas tinham jogado uma contra a outra apenas duas vezes, em 1938/39, única temporada em que o Casa Pia esteve no primeiro escalão, com o Sporting a somar dois triunfos.



Artigo em atualização.