FC Porto empata na visita ao Santa Clara

O FC Porto empatou este sábado a um golo com o Santa Clara, em jogo da 11.ª jornada da I Liga disputado no Estádio de São Miguel, nos Açores.

Os campeões nacionais adiantaram-se em Ponta Delgada com um golo do central Fábio Cardoso, logo aos três minutos, mas o togolês Kennedy Boateng repôs a igualdade para os açorianos, aos 83.

Os 'dragões' falharam assim o objetivo de regressar às vitórias para a Liga após a derrota no clássico frente ao Benfica. Com este empate, o FC Porto soma mais um ponto, ficando assim com 23 pontos, no segundo lugar da tabela.