Benfica e Sporting empatam em dérbi de emoções fortes

O dérbi de Lisboa terminou este domingo empatado a duas bolas, numa partida da 16.ª jornada da Primeira Liga em que nem Benfica nem Sporting conseguiram chegar à vitória.

Um autogolo de Alexander Bah inaugurou o marcador a favor dos leões aos 27 minutos de jogo. Dez minutos depois, Gonçalo Ramos fez o empate. O Sporting voltou a estar à frente do marcador aos 53 minutos da partida, com um golo de penálti cobrado por Pote, mas as águias voltaram a igualar aos 64 minutos, com bis de Ramos.

Com este resultado, as duas equipas somam apenas um ponto. O Benfica reforça a liderança, com 41, e o Sporting mantém o quarto lugar, com 29.