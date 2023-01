O FC Porto goleou este domingo o Famalicão por 4-1, em jogo da 16.ª jornada da Primeira Liga, somando mais três pontos e aproximando-se do segundo lugar, ocupado pelo SC Braga.

Os golos dos dragões foram marcados por Galeno, que bisou (10' e 21'), Otávio (42') e Taremi (48'). Já o golo do Famalicão foi apontado por Rui Fonte, aos 52 minutos.

Com esta vitória, o FC Porto fica com 36 pontos, a um do SC Braga, que mantém o segundo lugar na tabela classificativa.

