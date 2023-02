Vizela procura regressar aos triunfos em duelo minhoto em casa do Gil Vicente

O Vizela procura esta sexta-feira regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol e subir à primeira metade da tabela, num duelo minhoto em casa do Gil Vicente, que abre a 21.ª jornada da competição.

Após uma derrota, com o FC Porto, e um empate, com o Desportivo de Chaves, os vizelenses estão na 10.ª posição, com 25 pontos, sendo que, em caso de vitória em Barcelos, igualam o Boavista no oitavo posto.

Apesar de somar quatro vitórias nos sete encontros sob o comando de Daniel Sousa, o Gil Vicente segue em 14.º lugar, com 22 pontos, sete acima da posição de acesso ao play-off de manutenção, e pode mesmo 'colar-se' ao Vizela caso vença.

Gil Vicente e Vizela jogam a partir das 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.

A 21.ª ronda termina na segunda-feira, com a receção do líder Benfica ao Boavista, pouco depois de o Sporting, quarto colocado, visitar o Desportivo de Chaves.

O FC Porto, segundo classificado, a cinco pontos dos encarnados, joga no sábado com o Rio Ave, no Estádio do Dragão, enquanto o Sporting de Braga, terceiro, com menos dois pontos do que os 'dragões', recebe no domingo o Arouca.

Programa da 21.ª jornada:

Sexta-feira, 17 fev:

Gil Vicente - Vizela, 20:15

Sábado, 18 fev:

Portimonense - Marítimo, 15:30

Estoril Praia - Paços de Ferreira, 18:00

FC Porto - Rio Ave, 20:30

Domingo, 19 fev:

Santa Clara - Famalicão, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Sporting de Braga - Arouca, 18:00

Casa Pia - Vitória de Guimarães, 20:30

Segunda-feira, 20 fev: